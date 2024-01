Offingen

vor 35 Min.

Terminal drei bringt Deubler Türen aus Offingen einen großen "Drehmoment"

Plus Eine der aktuell größten Baustellen Europas ist am Frankfurter Flughafen. Hierfür liefert die Firma Deubler 29 Spezial-Drehtüren. Wie es zu dem Mega-Auftrag kam.

Von Ralf Gengnagel

Tausende Menschen werden hindurchströmen: In den Glasscheiben der Drehtüren wird sich pulsierendes Leben spiegeln, sobald der Boarding-Bereich am Terminal drei des Frankfurter Flughafens nach geplanter Fertigstellung 2026 öffnet. Jede Umdrehung der 29 Spezialtüren repräsentiert individuelle Reisen. Jede Umdrehung steht aber auch für die Erfolgsgeschichte der Firma Deubler, die vor gut 30 Jahren in einer Lastwagengarage in Offingen begann.

"Das Boarding ist beendet, bitte verlassen Sie die Schleuse", hallt es mit gleichmäßiger und betont mechanischer Freundlichkeit aus dem versteckten Lautsprecher der Drehtüre. Firmenchef Uwe Deubler legt die Bedieneinheit zur Seite. "Damit die Türen sprechen können, haben wir Sprachmodule verbaut", erklärt der Unternehmer. An alles habe man gedacht, sogar an eine zusätzliche Schiebetüre, die sich im Inneren der Drehtüre nochmals automatisch öffnen lässt," so kann auch das Surfbrett mit in den Urlaub", freut sich Deubler.

