Tierfigur aus Garten in Offingen gestohlen: Wer hat das Zicklein gesehen?

Eine Ziegenfamilie stand in einem Garten in Offingen. Jetzt fehlt eine der Figuren. Die Polizei ermittelt, ob der Diebstahl mit dem Faschingsumzug am Sonntag zusammenhängt.

Der Diebstahl eines Zickleins aus Kunststoff ist bei der Polizei in Burgau angezeigt worden. Laut Bericht der Beamten soll die „Ziegenfamilie“ in einem Garten am Kirchenweg in Offingen gestanden sein. In der Zeit von Sonntagmorgen bis Mittwochnachmittag wurde die Zicklein-Figur gestohlen. Ob die Tat mit dem am Sonntag stattgefundenen Faschingsumzug in Zusammenhang steht, ermittelt jetzt die Burgauer Polizei. (AZ)