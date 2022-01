Trotz "Booster"-Impfung wird Frau Zutritt zum Offinger Kino verwehrt

Plus Dass es neue Bestimmungen zur Gültigkeit der Drittimpfung gibt, hat man im Offinger Kino verpasst. Der Betreiber bedauert, deswegen eine Frau nicht eingelassen zu haben.

Sie hatte sich gefreut auf einen schönen Kinoabend mit anderen Frauen. Am Mittwochabend vergangener Woche habe sie den Film "Respect" im Offinger Kino ansehen wollen. Selbstverständlich habe sie ihren Impfausweis und die CovPass-App auf dem Handy dabei gehabt. Trotzdem wurde nichts daraus: Elisabeth Chiwona aus Günzburg wurde der Zutritt verwehrt, wie sie unserer Redaktion schreibt. Und das habe sie sehr geärgert.