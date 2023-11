Offingen

vor 49 Min.

Unbekannte beschmieren wiederholt ein Auto in Offingen

Artikel anhören Shape

Es sei nicht das erste Mal, dass sich Unbekannte an dem Opel zu schaffen machten. Der Schaden am abgestellten Wagens beträgt derweil an die 1000 Euro.

Der Besitzer eines Opels hat am Mittwoch Anzeige bei der Polizei Burgau erstattet. Wie diese berichtet, hatten Unbekannte bereits mehrmals unter anderem Essensreste auf das Auto geschmiert, wobei der Lack beschädigt wurde. Dieses Mal wurde laut Polizeibericht die Innenseite des Tankdeckels mit einer klebrigen Substanz beschmiert, die sich nicht mehr beseitigen lässt. Das Auto ist regelmäßig auf dem Parkplatz eines Wohnanwesens in der Bahnhofstraße abgestellt. Der Schaden beträgt mittlerweile rund 1000 Euro. (AZ)

Themen folgen