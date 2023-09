Unbekannte brechen in Bocciahalle ein

Unbekannte Täter hebeln an der Bocciahalle in Offingen ein Fenster auf. Entweder wurde aber nichts. Die Polizei sucht Zeugen für den Vorfall.

In der Zeit vom 21. September, 19 Uhr, bis 22. September, 14 Uhr, sind Unbekannte in die Bocciahalle in der Rappenwörthstraße in Offingen eingebrochen. Die bislang unbekannten Täter hebelten der Polizei zufolge ein Fenster auf und gelangten so in das Innere der Halle.

Nach bisheriger Erkenntnis wurde nichts entwendet. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf circa 350 Euro. Zeugen, die Hinweise zu dem Einbruch geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Burgau zu melden. (AZ)