Unbekannte brechen in das Verwaltungsgebäude in Offingen ein

Am Morgen haben die Mitarbeitenden der VG Offingen die Einbruchspuren entdeckt. Gestohlen wurde laut Angaben der Polizei Burgau nichts.

Mitarbeitende der Verwaltungsgemeinschaft Offingen haben am Dienstagmorgen entdeckt, dass in das Gebäude eingebrochen worden ist. Ein oder mehrere unbekannte Täter oder Täterinnen sollen über ein Fenster in ein Büro eingestiegen sein. In diesem Büro wurden laut Bericht der Polizei Burgau mehrere Schränke geöffnet und versperrte Schränke aufgebrochen.

Es entstand ein Schaden beim Einbruch in die VG Offingen

Entwendet wurde nach Überprüfung durch die Angestellten offenbar nichts. Der angerichtete Schaden beträgt rund 1500 Euro. Die Spurensuche und Anzeigenaufnahme erfolgte durch Beamte der Polizei Burgau. Dorthin möchten sich unter der Telefonnummer 08222/96900 auch die Personen wenden, die in der Nacht von Montag auf Dienstag Beobachtungen am Verwaltungsgebäude gemacht haben. (AZ)