13:58 Uhr

Unbekannte schlagen 45-Jährigem ins Gesicht

Ein 45-Jähriger ist von zwei Männern in einer Parkanlage in Offingen ins Gesicht geschlagen worden.

In einer Parkanlage in Offingen schlägt das Duo einem 45-Jährigem so ins Gesicht, dass er später ins Krankenhaus muss. Die Polizei sucht Zeugen für den Vorfall.

Ein 45-jähriger Mann ist am Dienstagvormittag in einer Parkanlage in Offingen von zwei Unbekannten so geschlagen worden, dass er später ins Krankenhaus musste. Laut Polizei ereignete sich der Vorfall gegen 10.30 Uhr. Der 45-Jährige bekam so viel Prügel ab, dass er sich unmittelbar nach der Anzeigenerstattung bei der Polizeiinspektion Günzburg zur Erstversorgung ins Krankenhaus begab. Der Mann erlitt Verletzungen im Gesicht sowie eine Platzwunde über dem linken Auge. Die beiden Täter konnten unerkannt flüchten. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Burgau entgegen unter Telefon 08222/96900. (AZ)

