Unbekannte stehlen in Schnuttenbach ein BMW-Motorrad

Ein Kult-Motorrad haben Unbekannte in Schnuttenbach gestohlen. Wer hat die schwarze BMW R100GS gesehen? Die Polizei sucht Zeugen.

Nach dem Diebstahl eines Motorrads ermittelt die Polizei in Burgau. Demnach wurde im Zeitraum von Montagabend bis Mittwochabend in der Griesstraße in Schnuttenbach eine schwarze BMW R100GS gestohlen. Die Polizeiinspektion Burgau bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 08222/96900. (AZ)