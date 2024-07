Unbekannte stehlen Koffer aus unverschlossenem Auto in Offingen

Aus einem unverschlossenem Auto in Offingen haben Unbekannte zwischen Samstag und Sonntag einen Koffer gestohlen. Der Betroffene erstatte am Sonntagabend eine Anzeige wegen Diebstahles bei der Polizei in Burgau. Laut Pressebericht hatte der Mann einen Koffer mit Kleidung und verschiedenen Elektrogeräten und Ladekabeln in seinem Auto in der Nähe des Bahnhofes gelassen. Allerdings hatte er den Pkw nicht abgeschlossen. In der Zeit von Samstagabend bis Sonntagvormittag entwendeten Unbekannte den Koffer aus dem Auto. Auf einer Videoaufnahme in unmittelbarer Nähe zum Bahnhof ist eine männliche Person mit dem gestohlenen Koffer aufgezeichnet worden. Die Videoaufnahmen werden derzeit von den aufnehmenden Beamten ausgewertet. Die Polizei rät, Kraftfahrzeuge immer, auch nur bei kurzem Verlassen, abzuschließen und auch keine Wertgegenstände im Auto zu lassen. (AZ)

