Unbekannte stehlen Rüttelplatte und Schienentrennschleifer aus Baucontainer

In der Nacht von Freitag auf Samstag ist ein Baucontainer in Offingen aufgebrochen worden. Die Täter zwickten nach Angaben der Polizei zwei Vorhängeschlösser auf und entwendeten aus dem Container eine Rüttelplatte und einen Schienentrennschleifer. Das Diebesgut hat einen Gesamtwert von mindestens 3000 Euro. Der Container stand auf einer Baustelle an den Gleisen zwischen Offingen und Mindelaltheim. Zeugen werden gebeten, ihre Beobachtungen der Polizeiinspektion Burgau mitzuteilen. (AZ)