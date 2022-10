Unbekannter baut Autoscheinwerfer in Offingen aus

Außerhalb des Geländes einer Kfz-Werkstatt in Offingen hat ein unbekannter Täter einen Scheinwerfer aus einem Opel ausgebaut. Der Firmenchef beobachtete ihn.

Ein bislang noch nicht ermittelter Täter ist am Donnerstag kurz nach Mittag vor das Gelände einer Kfz-Werkstatt in der Schnuttenbacher Straße in Offingen gefahren. Dort baute er laut Informationen der Polizei aus einem Opel, der außerhalb des umzäunten Werkstatt- und Lagergeländes abgestellt war, einen Scheinwerfer aus.

Polizei Burgau ermittelt wegen Scheinwerferdiebstahl

Dabei konnte er vom anwesenden Firmeninhaber beobachtet werden. Dieser merkte sich das am Fahrzeug des Diebes angebrachte Kennzeichen und meldete es der Burgauer Polizei. Diese nahm umgehend Ermittlungen zum Halter des Autos auf. (AZ)