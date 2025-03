Schwarze Lackspuren: Unbekannter streift Auto in Offingen

Einen Schaden an seinem grauen Mercedes hat am Dienstagnachmittag ein Mann aus Offingen gemeldet. Nach Angaben der Polizei stellte er sein Auto am Montagabend gegen 20 Uhr in der Straße Am Ermle ab. Morgens um kurz vor 5 Uhr musste er feststellen, dass vermutlich ein unbekannter Autofahrer seinen Pkw gestreift hatte und einfach weitergefahren war. Von den ermittelnden Beamten konnte schwarzer Lack am Auto des Geschädigten gesichert werden. Diese Spuren werden nun ausgewertet. Der Schaden, den der unbekannte Autofahrer angerichtet hat, beträgt etwa 4000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter der Nummer 08222/96900 bei der Polizei in Burgau zu melden. (AZ)

