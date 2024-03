Offingen

17:42 Uhr

Unbekannter zerkratzt geparktes Auto in Offingen

Eine Autofahrerin hat ihren Wagen am Wochenende auf zwei verschiedenen Parkplätzen in Offingen und Günzburg abgestellt. Am Ende findet sie ihr Fahrzeug beschädigt vor.

Am Dienstag hat eine 44-Jährige eine Sachbeschädigung an ihrem Auto bei der Polizei angezeigt. Sie hatte ihren schwarzen Hyundai am Wochenende in Offingen auf einem Parkplatz eines Verbrauchermarktes und in Günzburg auf dem Gelände des Bezirkskrankenhaus geparkt. An einem dieser beiden Orten hat ein Unbekannter ihren Wagen hinten rechts erheblich zerkratzt. Der Schaden dürfte sich auf mindestens 1000 Euro belaufen, teilt die Polizei mit. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Burgau unter 08222/96900 entgegen. (AZ)

