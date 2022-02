Verkehrsunfall mit 12.000 Euro Schaden in Offingen

Beim Abbiegen von der Umgehungsstraße in Richtung Gundremmingen hat ein Fahrer einen anderen Autofahrer übersehen. Verletzt wurde niemand.

Ein Verkehrsunfall mit einem Sachschaden von rund 12.000 Euro hat sich am vergangenen Dienstagmorgen in Offingen ereignet. Nach Angaben der Polizeiinspektion Burgau wollte ein 54-Jähriger gegen 6.45 Uhr mit seinem Auto von der Umgehungsstraße nach links in Richtung Gundremmingen abbiegen.

Beim Unfall in Offingen wurde keiner verletzt

Er übersah dabei einen von rechts kommenden, vorfahrtsberechtigten Pkw eines 63-Jährigen. Durch den Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge entstand ein Sachschaden, Personen wurden jedoch nicht verletzt. (AZ)