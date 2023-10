Vermisster Ehemann wird auf Sportplatz in Offingen gefunden

Ein Arbeitnehmer verließ in Offingen vorzeitig den Betrieb. Danach verliert sich seine Spur. Der verzweifelte Mann wurde erst am Abend auf einem Sportplatz gefunden.

Eine Frau meldete am Dienstag ihren Ehemann als vermisst. Er habe laut Polizeiangaben einen Termin zu einem Mitarbeitergespräch mit seinem Vorgesetzten in seinem Betrieb nicht wahrgenommen und war vom Betriebsgelände gegangen. Seiner Frau hatte er zuvor über einen Messengerdienst noch einige Nachrichten geschrieben, die auf eine psychische Ausnahmesituation schließen ließen.

Polizeihunde und Hubschrauber bei Suchaktion im Einsatz

Daraufhin führten die Beamten der Polizeiinspektion Burgau eine Suchaktion durch. Daran beteiligten sich vier Polizeihunde, zwei davon als sogenannte Mantrailerhunde zur speziellen Personensuche, ein Polizeihubschrauber sowie weitere Streifen aus Burgau. Trotz dieser intensiven Suche verlor sich die Spur des Mannes am Bahnhof, teilt die Polizei mit. Am Abend desselben Tages riefen besorgte Sportler die Polizei. Sie gaben an, dass am Sportplatz ein Mann liegen würde. Dieser mache einen verwirrten Eindruck. Bei Eintreffen der Polizeibeamten stellten sie fest, dass es sich um den vermissten Mann handelte. Er wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. (AZ)