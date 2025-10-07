Vorstandswahl und Mitgliederehrung bei der SPD Offingen

Bei der Mitgliederversammlung des SPD-Ortsvereins Offingen standen die Neuwahlen der Vorstandschaft sowie die Ehrungen verdienter Mitglieder im Mittelpunkt. Die Versammlung wählte die neue Vorstandschaft unter der Leitung von Michael Jahn, Oberbürgermeisterkandidat für die Stadt Günzburg. Jonas Wörz wurde einstimmig als Vorsitzender bestätigt, unterstützt von Stellvertreterin Luise Bader. Thomas Wörz bleibt Kassierer, Lena Wörz übernimmt weiterhin das Amt der Schriftführerin. Als Revisoren wurden Ursula Bammert und Peter Landmann gewählt, die Vorstandschaft wird durch die Beisitzer Beate Eberle und Peter Mayer ergänzt. Die Neuwahlen erfolgten in geheimer Abstimmung, wobei sich die Versammlung gegen eine Doppelspitze und für die gewohnte Struktur mit Stellvertreter und Beisitzern aussprach.

Ein besonderer Höhepunkt der Versammlung war die Auszeichnung von Peter Landmann für 50 Jahre Mitgliedschaft in der SPD. Landmann trat 1975 der Partei bei, damals unter Bundeskanzler Helmut Schmidt, Ministerpräsident Alfons Göppel und Landrat Georg Simnacher. Die Gemeinde Schnuttenbach war noch eigenständig, und Wilhelm Schöniger Bürgermeister. Peter Landmann hat acht Bundeskanzler erlebt, darunter vier SPD-Kanzler (Brandt, Schmidt, Schröder, Scholz), und hat über Jahrzehnte zahlreiche Wahlkämpfe aktiv begleitet. Von 1975 bis zur Eingemeindung Schnuttenbachs 1978 war er Ortsvereinsvorsitzender der SPD Schnuttenbach, und auch im Ortsverein Offingen engagierte er sich über Jahrzehnte in der Vorstandschaft.

Icon vergrößern Die SPD Offingen hat ihren neuen Vorstand gewählt. Unser Bild zeigt (von links) Thomas Wörz, Ursula Bammert, Lena Wörz, Luise Bader, Jonas Wörz, Beate Eberle, Michael Jahn, Peter Mayr. Foto: Wörz Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Die SPD Offingen hat ihren neuen Vorstand gewählt. Unser Bild zeigt (von links) Thomas Wörz, Ursula Bammert, Lena Wörz, Luise Bader, Jonas Wörz, Beate Eberle, Michael Jahn, Peter Mayr. Foto: Wörz

„Peter Landmann ist ein Paradebeispiel für politische Beständigkeit und echtes Engagement – er ist immer da, wenn es darauf ankommt“, würdigte der Vorsitzende Jonas Wörz. Die Ehrung nahm Michael Jahn vor, der dabei nicht nur die Verdienste Landmanns hervorhob, sondern auch seine langjährige Treue und sein Vorbild für jüngere Generationen lobte. Neben Landmann wurde auch Beate Eberle für 35 Jahre Mitgliedschaft und ihr langjähriges Engagement im Ortsverein geehrt. Die Versammlung bot zudem Gelegenheit, auf das vergangene Vereinsjahr zurückzublicken. Ein Ausblick auf die bevorstehenden Nominierungsversammlungen zur Kommunalwahl 2026 rundete den Abend ab. (AZ)

Dieser Inhalt wird uns zur Verfügung gestellt Sie haben das Wort! Vereine, Schulen, Kirchen sowie andere Gruppierungen und Einrichtungen aus der Region können ihre Texte und Bilder über unser Portal unter www.azol.de/upload hochladen.

Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann - in der Zeitung und Online -, nimmt aber keine redaktionellen Veränderungen vor. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!