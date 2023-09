Weiterer Einbruch in eine Lagerhalle in Offingen

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag gab es drei Einbrüche in Offingen und Gundremmingen. Die Beute im zuletzt gemeldeten Fall ist sehr gering.

Zu den beiden bereits vermeldeten Einbrüchen von Donnerstag auf Freitag in Offingen und Gundremmingen wurde zwischenzeitlich ein dritter Einbruch aus derselben Nacht gemeldet. Dieser fand in einer Lagerhalle in der Schöllerstraße in Offingen statt. Der Täter versuchte laut Polizei zunächst erfolglos eine Tür aufzuhebeln und verschaffte sich schließlich gewaltsam über ein Fenster Zutritt zur Halle. Nach derzeitigem Erkenntnisstand entwendete der Einbrecher Gegenstände im Wert einer niedrigen zweistelligen Summe. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 500 Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 08222/96900 an die Polizeiinspektion Burgau zu wenden. (AZ)