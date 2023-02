Offingen

13:09 Uhr

Wer hat das Fußballtor in Offingen beschädigt?

Auf dem Bolzplatz in Offingen wurde in der Nacht zum Samstag das Tor umgerissen sowie ein Loch in den Zaun geschnitten. Die Polizei sucht Zeugen.

In der Nacht vom vergangenen Freitag auf Samstag wurden am Offinger Bolzplatz ein Fußballtor und der Zaun beschädigt. Das berichtet die Polizei Burgau. Die bisher unbekannten Täter rissen das Tor um, sodass eine Torlatte abbrach, in den angrenzenden Zaun wurde ein großes Loch geschnitten. Die genaue Schadenshöhe ist noch nicht bekannt. Zeugenhinweise sollen unter der Telefonnummer 08222/96900 an die Polizeiinspektion Burgau gerichtet werden. (AZ)

