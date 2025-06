Bereits vor etwa zwei Wochen soll das Ortsschild in der Neuoffinger Straße in Offingen gestohlen worden sein. Der Diebstahl muss laut Polizei in der Woche vor dem 12. Juni passiert sein. Auf dem Schild stand „Neuoffingen“. Zeugenhinweise sollen an die Polizeiinspektion Burgau unter der Telefonnummer 08222/96900 gerichtet werden. (AZ)

