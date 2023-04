Offingen

11:00 Uhr

Wie Offingen nachhaltiges Handeln im Ort voranbringen will

Der Markt Offingen möchte mit einem Nachhaltigkeitsbericht die Basis für eine kontinuierliche Verbesserung der Nachhaltigkeit in der Gemeinde schaffen.

Plus Wie nachhaltig ist Offingen? Mithilfe eines Nachhaltigkeitsberichts will der Markt Grundlagen für die weitere Entwicklung schaffen. Wer dabei helfen soll.

Von Peter Wieser Artikel anhören Shape

Das Erstellen eines Nachhaltigkeitsberichts ist eher bei größeren Unternehmen oder Städten ein Thema. Jetzt auch in Offingen, wie es in der jüngsten Sitzung des Marktgemeinderats beschlossen wurde. Eine kleine Gemeinde könne genauso Bezug darauf nehmen und zusammenfassen, wie nachhaltig sie handle, und damit gleichzeitig eine Entscheidungsgrundlage für ihre weitere Entwicklung schaffen, betonte Bürgermeister Thomas Wörz ( SPD).

Federführend begleitet werden soll das Erstellen des Berichts von einem Offinger Bürger als Teil seines Masterprojekts: Von Luca Dirr, in der Recyclingbranche tätig, Nachhaltigkeitsmanager und derzeit im berufsbegleitenden Studium zum Masterabschluss in der Kreislaufwirtschaft, erfolgte die Initiative. Beratend zur Seite stehen wird Professor Andreas Fieber von der Technischen Hochschule Rosenheim, der bereits für die bayerischen Gemeinden Pfaffing und Rott am Inn Nachhaltigkeitsberichte erstellt hat.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen