Winterliche Serenade sorgt für Weihnachtsstimmung in Offingen

Junge Talente, Ensembles und Lehrkräfte der Musikschule Offingen-Gundremmingen-Rettenbach zeigen sich im Kameradschaftshaus der BWF Group mit großer Vielfalt.

Weihnachtliches Ambiente im Kameradschaftshaus der BWF Group in Offingen, ein großer Christbaum und ein erwartungsvolles Publikum: Gerade die Adventszeit sei eine Zeit, welche die Musikerinnen und Musiker stets mit schöner Atmosphäre füllen, betonte Musikschulleiter Klaus Schlander zu Beginn des Konzerts. Die Musikschule Gundremmingen-Offingen-Rettenbach zählt inzwischen etwa 550 Schülerinnen und Schüler. Der Abend versprach somit ein breites Programm, bei dem sich Solistinnen und Solisten, Ensembles und Lehrkräfte präsentierten.

„Entrée“, eine Komposition aus der Sammlung von Tänzen des Komponisten Michael Praetorius, vorgetragen vom Blechbläserquintett mit Carina Maget, Moritz Wiedenmann, Lukas Wiedenmann, Felix Wiedenmann und Stefan Stocker, hatte das Konzert beginnen lassen. Viel Beifall erhielt die erst siebenjährige Martha Littwin für ihr Allegretto von James Hook auf der Querflöte, ebenso Antonia Schneider mit Johann Sebastian Bachs „Air“ auf dem Euphonium, bevor sich das Klarinettentrio, Leonie Haug, Zara Keller und Klaus Türk, mit dem Divertimento C-Dur, 1. Satz, von Wolfgang Amadeus Mozart präsentierte.

Auch der berühmte Pachelbel-Kanon wird in Offingen aufgeführt

Zu „Danza Brasilera“ des argentinischen Gitarristen und Komponisten Jorge Morel und mit Simon Musselmann an der Gitarre fand sich das Publikum in südamerikanischem Gitarrenrhythmus wieder, während Sabine Möhrle es mit ihrer Stimme und „In mir klingt ein Lied“ (Alois Melichar) in ihren Bann zog. Einen spannenden Kontrast bot Lisa Marie Merz im Anschluss am Klavier mit der Komposition „Canon in C-Dur“ von Johann Pachelbel.

Überhaupt war Vielseitigkeit angesagt: Anne Höb überzeugte am Akkordeon mit der Komposition „Libertango“ des Tango-Komponisten Astor Piazzolla, Gabriel Bronner am Saxophon mit „Concertino“ von Jean Baptiste Singelée und schließlich Tabea Henle und Jonas Pfister als Gesangsduo mit „Perfect“, der gefühlvollen und wunderschönen Nummer des britischen Songwriters Ed Sheeran. Schön auch, wie das Publikum mit dem Flötentrio Marie Kattai, Amelie Bühler und Zoe Baumeister dem Flug der Vögel aus dem zweiten Teil der Komposition „Birds“ von Herman Beeftink folgen konnte, um anschließend von Alina Gehl am Klavier die musikalische Charakteristik von Felix Mendelssohn Bartholdys „Lied ohne Worte“ auf sich wirken zu lassen. Kommende Woche ist Weihnachten. Was hätte zu einem solchen Konzert besser passen können als ein schönes Weihnachtslied? Ein weiteres Mal traten Tabea Henle und Jonas Pfister zu Bing Crosbys „White Christmas“ auf die Bühne, bevor das Publikum zu einem gemeinsamen „O du fröhliche“ einstimmte.

Siebenjähriges Querflötentalent begeistert Publikum

Den jungen Musikerinnen und Musikerinnen war es gelungen, Musik mit Leidenschaft und Können an ihren Instrumenten stimmungsvoll zu präsentieren. Man habe mit einer weihnachtlichen Serenade einen wunderbaren Abend im Kameradschaftshaus erlebt – obwohl mit der Bezeichnung „Serenade“ eher eine kleine Nachtmusik im Freien gemeint sei, wandte sich Stefan Offermann an die Gäste. Ebenso an Musikschulleiter Klaus Schlander: mit einem Dankeschön und einer Anerkennung, auch seitens der Firma BWF. Der Wunsch, den Offermann zuvor geäußert hatte, wurde ebenfalls erfüllt: Als Zugabe trug Flötisten Martha Littwin ein weiteres Mal James Hooks Allegretto vor. (AZ)