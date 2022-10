Zu schnell unterwegs: Pritschenwagen kommt von der Fahrbahn ab

Der Fahrer eines Pritschenwagens verliert zwischen Peterswörth und Offingen in einer Linkskurve die Kontrolle über. Er kann sich selbst aus dem Fahrzeug befreien.

Der Fahrer eines Pritschenwagens war am Samstagabend auf der Kreisstraße von Peterswörth kommend in Richtung Offingen unterwegs. Wie die ersten Ermittlungen an der Unfallstelle ergaben, war der Mann zu schnell unterwegs und kam in einer leichten Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab.

Dort stach das Fahrzeug laut Polizei mit der Front im Erdreich ein und kam anschließend auf der Fahrbahn seitlich zum Liegen. Der 54-jährige Fahrer konnte selbstständig aus seinem Fahrzeug klettern und wurde nicht verletzt. Die Feuerwehr Offingen war zur Straßensperrung und Verkehrsregelung an der Unfallstelle im Einsatz. Es entstand ein Schaden von 3000 Euro. (AZ)