Offingen

10:50 Uhr

Zug bei Offingen evakuiert: Feuerwehr befreit Fahrgäste

Artikel anhören Shape

Das Blitzeis hat den Bahnverkehr am Mittwochabend lahmgelegt. Ein Zug in Richtung Ulm musste in Offingen evakuiert werden. Im Sportheim des TSV kamen Reisende unter.

Der Schneefall und die Kälte sorgen seit Mittwoch für Chaos im Zugverkehr, auch im Landkreis Günzburg: Gleich mehrere Züge von Go-Ahead Bayern waren am Mittwochnachmittag aufgrund des Blitzeises liegen geblieben. Das private britische Bahnunternehmen, welches zuletzt Strecken von der Deutschen Bahn (DB) über gewonnene Ausschreibungen übernommen hatte, konnte den Betrieb zum Teil nur noch auf der Strecke Memmingen–Lindau aufrechterhalten, alle anderen Strecken mussten vorübergehend eingestellt werden. Unter anderem ist am Mittwochabend eine Bahn in Richtung Ulm kurz nach Offingen stehen geblieben. Es mussten 73 Fahrgäste von der Feuerwehr geborgen werden. Wie unsere Redaktion erfahren hat, habe man mindestens eineinhalb Stunden im kalten Zug warten müssen. Der Bürgermeister der Verwaltungsgemeinschaft Offingen, Thomas Wörz, hat das Unglück selbst mitbekommen. "Es ging um die Frage, wie die Menschen versorgt werden sollen. Um 17.40 Uhr habe ich die Informationen vom TSV Offingen bekommen. Da war die Feuerwehr schon im Einsatz." Etwa 150 Meter weg von der Unglücksstelle liegt das Sportheim des Vereins. "Dort konnten wir den wartenden Reisenden Platz gewahren und etwas zu trinken geben", berichtet Wörz. Um etwa die gleiche Zeit ist ein weiterer Zug in Richtung Mindelaltheim ebenfalls stehen geblieben. Allerdings wohl aufgrund eines medizinischen Notfalls. Neun Züge von Go-Ahead sind zeitgleich liegengeblieben "Es waren gestern Abend mehrere Züge, die an verschiedenen Stellen auf offener Strecke liegen geblieben sind", teilt Winfried Karg, Pressesprecher von Go-Ahead auf Nachfrage mit. Einige Bahnen mussten mithilfe von Rettungskräften sukzessive evakuiert werden. Man habe sich am Mittwoch noch um Ersatzbusse bemüht, diese sind laut Karg aber nicht zu bekommen gewesen. "Ein Fortsetzen des Betriebes hätte zu weiteren derartigen Situationen geführt", so Go-Ahead. Deswegen ging irgendwann gar nichts mehr. Der Grund für die Ausfälle sei das Blitzeis gewesen. Und ist es immer noch. "Aufgrund der gestrigen Witterungsverhältnisse haben wir etliche beschädigte Fahrzeuge. Auch in den nächsten Tagen kann es noch zu Einschränkungen kommen, bis die Fahrzeuge wieder voll im Fahrgastbetrieb eingesetzt werden können", teilt das Unternehmen am Donnerstag mit. (AZ, sohu)

Themen folgen