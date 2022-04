Zwei 14-Jährige werden in Offingen von der Polizei angehalten

Da die beiden Schülerinnen jeweils einen Elektroroller ohne Versicherungsschutz in Offingen gefahren sind, gibt es jetzt zwei Anzeigen.

Gleich zwei Elektroroller ohne Versicherungsschutz haben Beamte der Polizei Burgau am Montag bei einer Streifenfahrt in Offingen festgestellt. Gegen 14 Uhr hielt eine Streife in der Bahnhofstraße eine 14-jährige Schülerin an. Bei ihrem Roller war nach Angaben der Polizei der Versicherungsvertrag abgelaufen und nicht verlängert worden. Das Mädchen hatte den Roller ohne Wissen des Besitzers gefahren.

Polizei Burgau bringt beide Verstöße zur Anzeige

Abgelaufen war auch der Versicherungsschutz des E-Scooters einer ebenfalls 14-Jährigen. Die Streife kontrollierte sie kurz zuvor in derselben Straße. Die Polizei klärte beide Mädchen rechtlich auf und unterband die Weiterfahrten. Beide Vorfälle wurden zur Anzeige gebracht. (AZ)