Zwei Autos stoßen bei Offinger Kreuzung zusammen

Ein 31-jähriger Beifahrer ist nach einem Unfall in Offingen mittelschwer verletzt. Am frühen Mittwochabend gegen 17.30 Uhr kam es an der Kreuzung Rappenwörthstraße und Pfaffenbogen zu einem Zusammenstoß von zwei Fahrzeugen. Wie die Polizei mitteilt, fuhr ein 27-Jähriger mit seinem Auto auf der Rappenwörthstraße und wollte an der Kreuzung links in die G28 abbiegen. Währenddessen kam ihm ein 65-Jähriger auf der Straße Pfaffenbogen entgegen. Dieser wollte laut Polizeiangaben geradeaus Richtung Rappenwörthstraße weiterfahren. Obwohl der 65-Jährige Vorfahrt hatte, bog der 27-Jährige ab und die beiden Fahrzeuge stießen zusammen. Dabei prallte der 65-Jährige frontal in die Beifahrerseite des anderen Autos. Sein 31-jähriger Beifahrer wurde dabei mittelschwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei weiter mitteilt. Der 65-Jährige hingegen wurde nur leicht verletzt, der 27-Jährige blieb unverletzt. Der Sachschaden am Auto des 65-Jährigen betrug in etwa 10.000 Euro, der am Auto des 27-Jährigen rund 30.000 Euro. (AZ)