Zwei Betrunkene in Offingen gehen vor der Polizei aufeinander los

Zwei Männer schlagen sich in Offingen, die Polizei greift ein. Später versucht einer der alkoholisierten Männer, einen der Beamten zu beißen und zu treten.

Ein unbeteiligter Zeuge hat sich am vergangenen Montagnachmittag gegen 17 Uhr bei der Polizei gemeldet und mitgeteilt, dass sich in der Steigstraße in Offingen zwei Männer schlagen würden. Vor Ort trafen die Streifenbeamten, so berichtet es die Polizei, auf einen 34-Jährigen und einen 39-Jährigen, wobei beide Männer erheblich alkoholisiert waren.

Mann versucht nach Einsatz in Offingen Polizisten zu treten und zu beißen

Während der Anzeigenaufnahme versuchten beide erneut, aufeinander loszugehen, die Beamten nahmen sie daher in polizeilichen Gewahrsam. Als er in den Haftraum gebracht werden sollte, leistete der 34-Jährige Widerstand gegen die Beamten. Er versuchte nach einem der eingesetzten Polizeibeamten zu treten und ihn zu beißen. Der Beamte wurde nicht verletzt, teilt die Polizei mit. (AZ)