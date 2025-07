Wie ist die Lage am Offinger Bahnhof? Gemeinde präsentiert aktuellen Stand

Unter dem Titel „UmsteigeStation Offingen – gemeinsam weiterdenken“ will die Gemeinde das alte Bahnhofsgebäude in Offingen wieder aufleben lassen. Seit mehreren Monaten arbeitet sie laut einer Mitteilung intensiv daran, den Bahnhof „zu einem modernen Ort für Begegnung und Mobilität“ umzugestalten. Jetzt will sie den Bürgerinnen und Bürgern den aktuellen Stand des Projekts in einem abschließenden Workshop präsentieren.

Abschließender Bürgerworkshop am 9. Juli in Offingen

Am Mittwoch, 9. Juli, sind alle Interessierten ab 19 Uhr in das Bahnhofsgebäude eingeladen. Neben dem Projektstand soll es bei dem Workshop auch um Umfrageergebnisse, Nutzungszahlen und Einblicke in laufende und kommende Angebote gehen. Dazu würden etwa ein Repair-Café, eine Fairteilstation für Foodsharing, Computerkurse für Seniorinnen und Senioren sowie die geplante Öffnung des Wartebereichs für Fahrgäste ab dem 1. August 2025 zählen.

Denn in den vergangenen Monaten wurde in provisorisch hergerichteten Räumen intensiv an der zukünftigen Nutzung des Bahnhofs gearbeitet, heißt es weiter. Bürgerinnen und Bürger, Vereine und Projektpartner hätten Ideen eingebracht, erste Angebote wurden bereits getestet. Besonders gefragt sei zum Beispiel der neue Besprechungsraum gewesen, den örtliche Gruppen rege genutzt hätten. Die Gemeinde sieht das als „ein Zeichen für den Bedarf an offenen Begegnungsorten im Ort“.

Bürger können in Offingen eigene Ideen zur Zukunft des Bahnhofs einbringen

Nach der Präsentation sind die Besucher eingeladen, eigene Eindrücke und Ideen im Rahmen des Workshops einzubringen. Es geht um die Bewertung des Projekts, Fragen nach weiterem Bedarf oder Entwicklungsmöglichkeiten.

„Wir wollen gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern die nächsten Schritte gestalten hin zu einer UmsteigeStation, die weit mehr ist als ein Verkehrsknotenpunkt“, so Bürgermeister Thomas Wörz. (AZ)