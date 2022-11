Unfall: 38-Jähriger übersieht hinter ihm kommendes Auto

Zu einem Zusammenstoß zweier Autos ist es am Montag in Opferstetten gekommen. Der Sachschaden beträgt über 5000 Euro.

Ein 38-Jähriger hat am Montagvormittag seinen Pkw in der Straße „Stellefeld“ in Opferstetten am linken Fahrbahnrand entgegen der Fahrtrichtung geparkt. Wie die Polizei Günzburg berichtet, übersah er später beim Anfahren vom Fahrbahnrand in Richtung der rechten Fahrbahn einen von hinten herannahenden Pkw, der von einer älteren Dame gefahren wurde. Beim Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge entstand ein Sachschaden von mehr als 5000 Euro. (AZ)