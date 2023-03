Opferstetten: Drei Straftaten in einer Nacht

In Opferstetten wurde in einer Nacht in ein Geschäft eingebrochen, ein Fahrrad gestohlen und ein weiterer Einbruch versucht. Die Polizei bittet um Hinweise.

Am 22. März zwischen 23.00 Uhr und 23.55 Uhr ist im Stellefeld in Opferstetten in ein Geschäft eingebrochen worden. Bei dem Einbruch wurde Bargeld entwendet. Zudem entstand ein Sachschaden in Höhe von ungefähr 500 Euro. Laut Polizeiangaben muss nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen davon ausgegangen werden, dass der Einbruch von drei derzeit noch unbekannten Tätern verübt wurde. Des Weiteren wurde in dem Zeitraum vom 22. März, 18.00 Uhr, bis zum 23. März, 07.30 Uhr, versucht, im Veilchenweg in Opferstetten in einen Lagerraum einzubrechen. Nachdem es dem Täter nicht gelang, in das Innere das Lagerraums zu kommen, entwendete er ein Damenfahrrad der Marke Cube. Dieses war neben dem Lagerraum abgestellt. Es muss davon ausgegangen werden, dass zwischen dem Einbruch im Stellefeld sowie dem Einbruchsversuch und dem Fahrraddiebstahl im Veilchenweg ein Tatzusammenhang besteht. Zeugen, die Angaben zu den Tätern machen können oder verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Günzburg unter der Telefonnummer 08221/919-0 in Verbindung zu setzen. (AZ)