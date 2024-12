Der Kameradschafts- und Soldatenverein Oxenbronn hat ein neues Ehrenvorstandsmitglied

In einer würdigen Feierstunde überreichte der Vorsitzende des Kameradschschafts- und Soldatenvereins Oxenbronn Kurt Hank (rechts im Bild) im Beisein des zweiten Vorstandes Manfred Miller (links) Horst Bittern eine Urkunde mit der Ernennung zum Ehrenmitglied und Ehrenvorstandsmitglied. In der letzten Mitgliederversammlung des Kameradschafts- und Soldatenverein Oxenbronn wurde Horst Bittern auf Vorschlag von Kurt Hank einstimmig zum Ehrenmitglied und Ehrenvorstandsmitglied des Vereins ernannt. Mit der Ehrung wurden die Verdienste des Geehrten um die Belange des Vereins, in dem er über zwanzig Jahre als Schriftführer im Vorstand tätig war, gewürdigt. Gleichzeitig wurde damit seine langjährige verdienstvolle Tätigkeit im Kirchenvorstand als deren Vorsitzender und sein Bemühen um eine funktionierende und lebendige Dorfgemeinschaft entsprechend wertgeschätzt. Text: Kurt Hank/Foto: Andreas Schönmann

