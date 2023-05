Lieferant wird in Oxenbronn von Hund gebissen

Warum die Warenlieferung an einen Landwirt für einen 20-Jährigen ausgesprochen schmerzhaft endete.

Ein Lieferant beachtete an einem Bauernhof im Ichenhauser Stadtteil Oxenbronn nicht das Schild „Achtung Hund“. Auch reagierte er nicht auf die Rufe des ansässigen Landwirtes, Vorsicht walten zu lassen. Der junge Außendienstmitarbeiter eines großen Handelsunternehmens betrat vielmehr das Grundstück, durchschritt dieses bis in den hinteren Bereich, um dem Bauern eine Ware anzuliefern.

Dabei achtete er nicht auf den Hofhund, der an einer Kette angeleint war. Dieser schnappte sich den für ihn unbekannten Eindringling und biss diesen in die Hand. Nachdem der 20-jährige Mann darauf zu Fall gekommen war, zwickte der Hund ihn noch in die Pobacke. Erst danach konnte sich der Mann außerhalb des Bereiches des angeketteten Hundes in Sicherheit bringen. (AZ)