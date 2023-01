Verkehrsunfälle in Oxenbronn und Bubesheim beschäftigen die Polizei

Eine missachtete Vorfahrt und ein Fahrfehler führen zu zwei Verkehrsunfällen im Landkreis Günzburg, die mit Sachschaden noch glimpflich ausgingen.

Der erste Verkehrsunfall ereignete sich bereits am Freitagnachmittag in Oxenbronn. Laut Polizei bog ein 20-Jähriger mit seinem Auto von der Ulmer Straße nach rechts in die Autenrieder Straße ab. Nach dem Abbiegevorgang kam er vermutlich aufgrund eines Fahrfehlers nach links auf die Gegenfahrbahn. Dort stieß er gegen einen ordnungsgemäß in einer Parkbucht geparktes Auto. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 7500 Euro.

In Bubesheim die Vorfahrt missachtet

Kurz zuvor passierte am Freitagmittag in Bubesheim ein weiterer Verkehrsunfall. Eine 63-Jährige bog laut Polizei mit ihrem Wagen von der Wasserburger Straße kommend in die Günzburger Straße ein. Dabei missachtete sie die Vorfahrt eines herannahenden Autos, das von einer 26-Jährigen gefahren wurde. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß zwischen beiden Fahrzeugen, bei dem ein Sachschaden von ungefähr 4500 Euro entstand. (AZ)