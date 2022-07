Wegen sechs Euro Beute bekommen drei Diebe ein Strafverfahren

In Oxenbronn raubten drei Männer die Bargeld-Kasse eines Milchautomaten. Nun bekommen sie Ärger mit der Justiz.

Am Montagabend bedienten sich drei auswärtige Monteure an der Bargeld-Kasse eines Milchautomatenhäuschens in Oxenbronn. Hierzu gingen die Männer im Alter von 24 bis 32 Jahren arbeitsteilig vor. Der Älteste entnahm das Geld, der Mittlere leistete ihm im Häuschen Beistand und er Jüngste stand einige Meter entfernt Schmiere. Die Tat konnte von den Landwirten aber beobachtet werden.

Landwirte halten Diebe in Oxenbronn fest

Diese konnten zwei der drei Diebe bis zum Eintreffen der verständigten Polizeistreife vor Ort festhalten. Der dritte Mann wurde im Rahmen der polizeilichen Fahndung gestellt. Trotz geringem Beuteschaden in Höhe von sechs Euro dürfen sich alle drei Arbeiter nun in einem Strafverfahren für ihr Fehlverhalten verantworten. (AZ)