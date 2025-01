Paketzusteller rammt geparktes Auto und flüchtet

Am Mittwoch hat ein Paketzusteller mit seinem Lieferwagen Fahrerflucht begangen. Laut Polizeibericht beobachtete ein 28-Jähriger gegen 12.15 Uhr, wie der Paketzusteller mit seinem Lieferwagen beim Vorbeifahren sein geparktes Auto mit dem rechten Fahrzeugheck streifte. Dabei wurden der linke Kotflügel und die Frontstoßstange beschädigt. Der Paketzusteller fuhr nach Angaben der Polizei weiter, ohne seiner Verpflichtung als Unfallverursacher nachzukommen. Der Geschädigte notierte sich jedoch das Kennzeichen des Lieferwagens. Die Polizei traf den 40-jährigen Fahrer kurze Zeit später an und konfrontierte ihn mit dem Vorwurf. Der Sachschaden am Fahrzeug des Geschädigten beträgt etwa 1500 Euro. Der Unfallflüchtige muss sich nun wegen Fahrerflucht verantworten. (AZ)

