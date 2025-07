Parfüm-Diebstahl in Günzburg: Paar flüchtet mit Beute in rotem Transporter

In Günzburg wurden in einer Drogerie in der Violastraße mehrere Parfüms gestohlen. Laut Polizei ereignete sich der Vorfall am Mittwoch gegen 13.30 Uhr. Demnach sollen sich ein Mann und eine Frau im Alter von 20 bis 30 Jahren zunächst auffällig in dem Geschäft umgesehen haben. Anschließend sollen sie es fluchtartig verlassen haben. Ein Zeuge soll beobachtet haben, wie beide in einem roten Transporter der Marke Mercedes Richtung Bubesheim und der Autobahn davonfuhren. Der Entwendungsschaden liegt im niedrigen vierstelligen Bereich, so die Polizei. Sie bittet Zeugen unter 08221/9190 um Hinweise zu dem Fahrzeug oder den Personen. (AZ)

