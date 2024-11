Versuchter Diebstahl: Mitarbeiter stoppen 30-Jährige in Günzburg

In Günzburg hat eine 30-Jährige am Dienstagmittag versucht, mehrere Parfümflaschen in einem Drogeriemarkt am Bürgermeister-Landmann-Platz zu stehlen. Nach Angaben der Polizei löste die Alarmanlage aus und Mitarbeiter des Geschäftes konnten die Frau schließlich daran hindern, drei Flakons im Wert von rund 250 Euro mitgehen zu lassen. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls gegen die 30-Jährige ein. (AZ)

