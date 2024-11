Frau beim Parfum-Diebstahl in Günzburger Drogerie erwischt

In Günzburg hat eine 46-Jährige am Donnerstagabend versucht, zwei Parfumflaschen und einen Deoroller in einem Drogeriemarkt in der Violastraße zu stehlen. Wie die Polizei mitteilt, löste die Frau beim Verlassen des Geschäftes die Diebstahlsicherung aus. Daraufhin hinderten sie die Mitarbeitenden am Verlassen des Ladens. Die Frau holte schließlich zwei Flaschen Parfum und einen Deoroller im Wert von rund 250 Euro aus ihrer Jackentasche. Die Polizei nahm eine Anzeige wegen Diebstahls gegen die 46-Jährige auf. (AZ)

