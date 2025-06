Parkchaos am Gsundbrunnenbad: Wenn der Freibadbesuch teuer wird

31 Grad und endlich Wochenende – das Freibad in Burgau war am Sonntag ein wahrer Besuchermagnet für viele Familien und Besucher, die Abkühlung von der Sommerhitze suchten. Die hohen Temperaturen zogen viele Menschen an und das Freibad füllte sich schnell. Doch während viele Badegäste den Tag im Wasser und in der Sonne genossen, erlebten einige zum Ende des Tages eine unangenehme Überraschung.



Alle regulären Parkplätze rund um das Freibad waren bereits früh am Morgen belegt, sodass viele Besucher in der Not entlang der umliegenden Straßen parkten. Dies führte jedoch dazu, dass die Polizei zahlreiche Verwarnungen an falsch geparkte Fahrzeuge verteilte.

Qendresa Sinani Gashi Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Parkchaos Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Freibad Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis