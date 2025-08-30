„Unterirdisch schlecht“ bis „großer Mist“: Viele Leser ärgern sich über das schrankenlose Parken

Eigentlich soll das Parken ohne Schranken vor allem eines sein: komfortabel. Beim Einfahren in die Tiefgarage erfasst eine Kamera das Autokennzeichen. Vor dem Ausfahren muss letzteres am Automaten eingegeben und die angezeigte Parkgebühr bezahlt werden. Was in der Theorie einfach klingt, funktioniert in der Praxis häufig nicht. Das berichten uns viele Leserinnen und Leser in ihren Antworten auf unsere aktuelle Frage der Woche.

Das schrankenlose System gibt es auf drei Parkplätzen in Günzburg: In der Tiefgarage „Altstadt“, im Parkhaus „Am Stadtberg“ und am Bahnhofs-Parkhaus mit den dortigen Kurzzeitparkplätzen. Der Anbieter Mobility Hub ist für die Abwicklung der Parkgebühren zuständig. Doch genau dieser und weitere private Betreiber standen jüngst bundesweit in der Kritik. In der ARD-Sendung „Marktcheck“ kritisieren Betroffene wie berichtet das schrankenlose System. Und auch unsere Leserinnen und Leser sind damit unzufrieden: Sie beklagen unklare Regeln, hohe Vertragsstrafen, Inkassoschreiben und die schlechte Erreichbarkeit des Services. Sie kündigen teilweise sogar an, die Parkhäuser in Günzburg wegen des Systems in Zukunft zu meiden.

Erreichbarkeit von Betreiber Mobility Hub sei „unterirdisch schlecht“

Beate Miehle und Barbara Görlich aus Kötz kritisieren mehrere Punkte: „Sobald die Uhrzeit um eine Minute überschritten wird, bekommt man innerhalb kürzester Zeit eine Strafgebühr von 47 Euro“, schreiben sie. Zudem sei das Bezahlen mit EC-Karte an den Automaten mehrfach nicht möglich gewesen. Des Weiteren, und das bemängeln viele Bürgerinnen und Bürger, erscheine am Automaten keine Fehlermeldung, wenn ein Kfz-Kennzeichen unvollständig oder fehlerhaft eingegeben wurde. Anstatt darauf hinzuweisen, erhalte man von Mobility Hub eine Strafzahlung über 47 Euro. Will man sich dann über die Strafe beschweren, ist das wiederum auch nicht leicht. Miehle und Görlich beschreiben die Erreichbarkeit des Betreibers als „unterirdisch schlecht“.

Insgesamt hätten die beiden innerhalb von drei Monaten drei Strafen über 47 Euro bezahlen müssen. „Die Höhe dieser Gebühren ist einfach unangebracht und unverschämt hoch.“ Das Fazit: „Wir versuchen die Parkhäuser in Günzburg, die über Mobility Hub betreut werden, komplett zu vermeiden.“

Kennzeichen falsch eingegeben: Strafzahlung über 47 Euro

Christian Götz beschreibt seine Erfahrungen als „weniger erfreulich“. Seine Frau nutzte zuletzt das Parkhaus „Am Stadtberg“: „Meine Frau hatte geparkt, ihr Kennzeichen am Automat eingegeben und dies auch mit 1,50 Euro bezahlt“, berichtet Götz. Dennoch habe das Paar eine Strafgebühr über 40 Euro erhalten. Es reichte online eine Beschwerde ein.

Anschließend habe Mobility Hub darauf hingewiesen, dass das Kennzeichen falsch oder unvollständig eingegeben wurde. Nach einem längeren Hin- und Her bezahlte Götz die Strafe. So erging es auch Christine Jahn. Da sie „keine Unannehmlichkeiten in Form eines Inkassobüros oder, noch schlimmer, eines Prozesses riskieren wollte, habe ich den Betrag in Höhe von 47 Euro einfach bezahlt“.

Ähnliches passierte Georg Kiehbacher aus Deubach: Auch hier war ein falsch eingegebenes Kennzeichen der Grund für eine Strafe. Kiehbacher räumt ein: „Ok unser Fehler.“ Er sagt aber auch: „Was ich nicht verstehe, dass solche Automaten in der heutigen Zeit nicht solche Fehler abfangen.“ Sei es über „entsprechende Logik“, wie er schreibt, oder einen Kennzeichenabgleich.

Was ihn jedoch am meisten stört, ist die schlechte Erreichbarkeit von Mobility Hub. Er habe auf seine Anfragen keinerlei Reaktionen erhalten – trotz mehrmaliger Versuche. Als dann die Frist zur Begleichung der Strafzahlung näherrückte, wendete sich der Leser an die Stadtwerke Günzburg als Betreiber der Tiefgaragen. Hier habe er schnelle und unkomplizierte Hilfe erhalten.

Eine Leserin hat keine Probleme mit dem schrankenlosen Parken in Günzburg

Während sich unsere Leserschaft nahezu ausnahmslos über das Parksystem ärgert, ist Roswitha Engelhart davon überzeugt. Sie nutzt häufig die beiden Tiefgaragen in der Altstadt. „Seit Einführung der schrankenlosen Parkmöglichkeit hatte ich noch nie ein Problem“, betont sie. Ärgerlich sei lediglich, dass die Kartenzahlung an den Kassenautomaten manchmal nicht funktioniere. Ihr Fazit: „Ich möchte die schrankenlose Parkmöglichkeit nicht mehr missen.“

Seit gut zwei Jahren funktioniert die Tiefgarage Altstadt in Günzburg ohne Schranken. Die Stadtwerke sprechen von positiven Erfahrungen. Foto: Rebekka Jakob

Christa Hege zeigt sich dagegen aufgebracht. Allein in einer Woche hätte sie gleich vier Vertragsstrafen erhalten. Der Grund sei wieder ein falsch eingegebenes Kennzeichen gewesen. Zudem habe der Automat eine falsche Parkgebühr von ihrem Konto abgebucht. Auch Hege kontaktierte daraufhin die Stadtwerke. Ein Mitarbeiter „hat dann die ganze Angelegenheit zu meinen Gunsten geregelt“.

Leser wünschen sich die alte Schrankenanlage in den Tiefgaragen zurück

In einem Kommentar zu unserer Frage der Woche auf Instagram macht Silvia Fronmüller ihrem Ärger Luft: „Automat wechselt?! Nein, tut er nicht!!!“, schreibt sie. Sie hätte eine Parkgebühr von 80 Cent bezahlen müssen und wählte Münzzahlung. „Auf dem Display stand: Automat wechselt.“ Als Fronmüller ein zwei Euro Stück einwarf, habe er kein Wechselgeld ausgespuckt. Sie sagt: „Ich persönlich finde dieses System großen Mist! Jedes Mal beim Ausfahren hoffe ich, dass das System ordentlich funktioniert und ich keine Post vom Inkasso bekomme.“

Ein anderer Nutzer meint auf Instagram: „Unterm Strich entsteht der Eindruck, dass es weniger um Komfort oder Sicherheit geht, sondern vor allem um zusätzliche Einnahmen.“ Als die alte Schrankenanlage noch stand, habe niemand unbezahlt die Garage verlassen können. Jetzt würden „künstlich Möglichkeiten geschaffen, um Strafen zu generieren.“ Sein Fazit: „Für mich ist das keine kundenfreundliche, geschweige denn dauerhafte Lösung.“

Neben den Kassenautomaten erklärt eine Tafel in der Tiefgarage in Günzburg, wie das Parken ohne Schranken funktioniert. Foto: Pauline Held

Robert Preclik aus Ettenbeuren wird sich künftig beeilen, das Parkhaus zu verlassen. Erst kürzlich machte der 93-Jährige schlechte Erfahrungen in der Tiefgarage in der Jahnstraße. Er erhielt eine Zahlungsaufforderung wegen Parkverstoß. Tatbestand: „Das fällige Parkentgeld wurde nicht beziehungsweise nicht in voller Höhe entrichtet.“ Preclik sagt jedoch, er hätte die Gebühren bezahlt. Er kann sich die Aufforderungen nur so erklären, dass er „einfach zu lange brauchte, um den Parkplatz zu verlassen“.

„Ich habe mich sehr geärgert“, betont der Leser. Da er nicht wusste, an welche Stelle er sich mit seiner Beschwerde wenden sollte, zahlte er schließlich die 47 Euro Strafe.

Ärger mit dem Parken am Bahnhof: „Günzburg sieht mich nie wieder“

Während es in den Tiefgaragen „Altstadt“ und „Am Stadtberg“ immer wieder Strafzahlungen wegen falsch eingegebener Kennzeichen gibt, tut sich am Bahnhof ein weiteres Dilemma auf. Davon berichten Dietlind und Werner Wölfel aus Gundremmingen. Sie machten schlechte Erfahrungen mit dem Kurzzeitparkplatz: „Mein Mann hat mich morgens um sieben Uhr zum Zug gebracht“, erklärt Dietlind Wölfel. Er habe nur kurz zum Aussteigen gehalten. Abends holte Werner Wölfel seine Frau wieder ab – wieder stand er für wenige Minuten auf dem Kurzzeitparkplatz. „Wenig später kam ein Schreiben von Mobility Hub, wir hätten 47 Euro Strafgebühr zu zahlen, wegen des Nichtbezahlens der Parkgebühr von sieben Uhr bis 18 Uhr“, schreibt das Ehepaar. Es habe den Vorfall zwar mit Mobility Hub klären können und musste letztlich nichts zahlen. „Aber ärgerlich ist so ein Vorfall allemal.“

Ordentlich geärgert hat sich auch Carmen Micheler aus Krumbach. Sie habe erst vor zwei Wochen eine Zahlungsaufforderung über 47 Euro wegen Parkverstoß am Günzburger Bahnhof erhalten. Nachdem sie erfahren hat, dass das nicht der einzige von Mobility Hub betriebene Parkplatz in der Stadt ist, „sieht mich Günzburg nie wieder“, schreibt sie.

Familie Müller aus Gundremmingen ist ebenfalls unzufrieden mit dem Parksystem am Bahnhof. Sie hatte ihre Tochter nachts an den Günzburger Bahnhof gefahren und überzog die Parkzeit um neun Minuten, da der Zug Verspätung hatte. Was folgte, war die Zahlungsaufforderung von 47 Euro. „Eine Zahlungsaufforderung in dieser Höhe finde ich unverschämt!“, betont Müller.

Kameras erkennen Schwerbehindertenausweise nicht: Ungerechtfertigte Strafen

Das findet auch Barbara Hellenthal aus Günzburg. Sie ärgert sich über die Erreichbarkeit von Mobility Hub, nachdem sie einen Bescheid über eine Strafzahlung erhalten hat. Statt einer Rückmeldung erhalte sie lediglich weitere Zahlungsaufforderungen sowie die Androhung eines Mahnverfahrens.

Frau John beschreibt ein anderes Problem. Sie hat einen Schwerbehindertenausweis und hat einen Strafzettel am Bahnhof in Günzburg bekommen. Denn: Die Kamera habe lediglich ihr Kennzeichen erfasst, nicht aber den Ausweis selbst. Nach vielen Diskussionen musste sie die Strafe nicht bezahlen. Sie merkt an, dass, selbst wenn ihr eigenes Kennzeichen mit dem Parkausweis für Schwerbehinderte in Kombination gespeichert wäre, sie ja nicht immer nur mit ihrem eigenen Auto unterwegs ist. Häufig werde sie auch von Bekannten oder Familie gefahren – trotzdem gelte der Schwerbehindertenausweis auch für das fremde Auto.

Laut Frau John habe Mobility Hub ihr gegenüber eingeräumt, dass die Ausweise nicht erkannt und nur die Kennzeichen gescannt werden.

Leser legt Einspruch bei Mobility Hub ein und erhält keine Rückmeldung

Diese Erfahrung macht auch Albrecht Hung. Er ist querschnittgelähmt und sitzt im Rollstuhl. Er wollte kürzlich den Rollstuhlparkplatz in Günzburg am Bahnhof benutzen. „Man darf dort laut Anzeige nur eine halbe Stunde parken, der angezeigte Rollstuhlparkplatz war ohne angezeigte Einschränkung“, erklärt Hung. Nach zwei Wochen erhielt er dennoch eine Zahlungsaufforderung über 47 Euro.

Laut ihm brauche manch schwerbehinderter Rollstuhlfahrer allein zum Aus- und Einsteigen aus dem Auto zehn bis 20 Minuten. Hung legte inzwischen Einspruch ein – bislang ohne Rückmeldung.