Parksituation am Waldbad trübt den Badespaß

Lange hatten die Günzburger darauf warten müssen, endlich wieder ihr Waldbad nutzen zu können. Umso größer ist nun der Zulauf, gerade am vergangenen Sonntag mit hochsommerlichen Temperaturen. Doch der gute Besuch des Freibads hat auch seine Schattenseiten, denn wo viele Gäste mit dem Auto anreisen, wird der Parkplatz schnell knapp. Die Folge: Viele Besucherinnen und Besucher haben ihre Fahrzeuge am Sonntag mehr oder weniger notgedrungen um das Bad herum verbotswidrig abgestellt. Die Polizei musste einschreiten. Ein Leser, der zu den 50 Fahrern gehört, die an diesem Tag ein Knöllchen bekommen haben, macht derweil seinem Ärger Luft.

Insbesondere Grünflächen und Radwege seien am Sonntag so zugeparkt gewesen, dass die Polizei Günzburg rund 50 Verwarnungen erteilte, heißt es im Polizeibericht. „Nachdem in den kommenden Tagen ein ähnliches Wetter zu erwarten ist, wird die Polizei die Situation in diesem Bereich auch weiterhin im Auge behalten und Verstöße konsequent ahnden“, kündigt die Polizei an.

Unmut in Günzburg: Familien leiden unter Parkplatzmangel am Waldbad trotz Sommerhitze

Murat Heyik aus Günzburg sieht die Sache etwas anders. Er ist „Vater, enttäuschter Bürger, und ehrlich gesagt: ziemlich sauer“, wie er an unsere Redaktion geschrieben hat. „Was derzeit am Günzburger Waldbad passiert, ist eine echte Zumutung – besonders für Familien. Als Vater von zwei kleinen Kindern wollte ich bei Hitze einfach nur einen schönen Tag im Freibad verbringen. Stattdessen hatte ich am Ende des Tages ein Knöllchen über 55 Euro an der Windschutzscheibe. Warum? Weil es keine vernünftig ausgewiesenen Parkplätze gibt – und ich, wie viele andere, notgedrungen am Straßenrand geparkt habe. Ohne jemanden zu behindern oder zu gefährden“, betont Heyik.

Dass die Polizei das große Besucheraufkommen zum Anlass genommen hat, zu kontrollieren und Strafzettel zu verteilen, ärgert ihn sehr. „Es ist doch offensichtlich, dass das Problem nicht die Besucher, sondern die mangelhafte Infrastruktur des Bads ist. Ein angeblicher Schotterparkplatz soll in der Nähe sein – doch nirgends ein Hinweis oder Schild. Wer das nicht kennt, hat keine Chance“, kritisiert Murat Heyik. „Ich frage Sie: Muss man wirklich erst eine Bürgerinitiative gründen, damit sich etwas ändert? Oder will man weiter Familien den Tag vermiesen – und das auch noch mitten im Sommer?“

Parkplatzprobleme am Günzburger Waldbad: Besucherärger und Polizeikontrollen

Mit dem Parkproblem steht das Waldbad übrigens nicht alleine da: Erst in der vergangenen Woche verteilte die Polizei Burgau um das dortige Gsundbrunnenbad Strafzettel an Falschparker. Diese hatten ihre Fahrzeuge auf beschilderten Rettungswegen abgestellt, die für den Notfall für Rettungswagen und Notarzt frei bleiben müssen. Auch hier hat die Polizei rund 50 Verwarnungen verteilt.