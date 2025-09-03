Icon Menü
Passanten in Günzburg mit Einhandmessern: Ordnungswidrigkeit festgestellt

Günzburg

Verstoß gegen das Waffengesetz: Passanten führen Einhandmesser mit sich

Die Polizei hielt zwei Passanten in Günzburg an, die zwei Einhandmesser an ihrem Hosenbund mit sich führten. Das stellte eine Ordnungswidrigkeit dar.
    Die Polizei hielt in Günzburg am Dienstagnachmittag zwei Passanten an. Foto: David Inderlied, dpa (Symbolbild)

    In Günzburg wurden am Dienstagnachmittag zwei Passanten von Polizeibeamten kontrolliert. Laut Bericht führten sie jeweils ein Messer an ihrem Hosenbund mit. Es habe sich herausgestellt, dass es sich um Einhandmesser handelte. Da zum Führen in der Öffentlichkeit nach Angaben der Polizei jedoch ein berechtigtes Interesse Voraussetzung ist und dieses nicht vorgewiesen werden konnte, wurden beide Messer sichergestellt und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren nach dem Waffengesetz eingeleitet. (AZ)

