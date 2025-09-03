Verstoß gegen das Waffengesetz: Passanten führen Einhandmesser mit sich

In Günzburg wurden am Dienstagnachmittag zwei Passanten von Polizeibeamten kontrolliert. Laut Bericht führten sie jeweils ein Messer an ihrem Hosenbund mit. Es habe sich herausgestellt, dass es sich um Einhandmesser handelte. Da zum Führen in der Öffentlichkeit nach Angaben der Polizei jedoch ein berechtigtes Interesse Voraussetzung ist und dieses nicht vorgewiesen werden konnte, wurden beide Messer sichergestellt und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren nach dem Waffengesetz eingeleitet. (AZ)

Günzburg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Hosenbund Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis