Ein guter Hirte mit viel Herz: Verabschiedung von Pater Sunoj

Er geht mit einem lachenden und einem weinenden Auge. Fünf Jahre war Pater Sunoj John Kaplan in der Pfarreiengemeinschaft Jettingen-Scheppach. Zum 1. September wird der indische Seelsorger wie berichtet nach Aindling im Landkreis Aichach-Friedberg versetzt. Vor seiner Verabschiedung aber feierte der 52-Jährige mit Mitbrüdern und vielen Freunden aus Jettingen, Scheppach, Freihalden, Oberwaldbach, Ried und Schönenberg sein 25-jähriges Priesterjubiläum.

15 Patres des Herz-Jesu-Ordens, darunter Pater John, der Ordensobere in Deutschland, freuten sich mit ihrem Bruder Sunoj. „Ihr habt es mir so leicht gemacht“, sagte der sehr beliebte Kaplan in Richtung der vielen Freunde, die er in Jettingen-Scheppach hinzugewonnen hat. Er fühle sich „voll und ganz angenommen“. Die Jahre hier seien „die bisher besten in meinen 25 Jahren als Priester“ gewesen.

Pater Sunoj feiert in Jettingen-Scheppach sein 25-jähriges Priesterjubiläum und verabschiedet sich

Trotz Urlaubszeit war die Jettinger Pfarrkirche fast vollends gefüllt, als die Sankt-Thomas-Christen aus dem südindischen Bundesstaat Kerala eine Dankesmesse nach der Liturgie ihrer Heimat, dem Syro-Malabarischen Ritus, gestalteten. Pater Sunoj, so merkte man, hat einen Ehrenplatz in den Herzen der Menschen in der Marktgemeinde. Begeistert und begeisternd, nahbar, humorvoll und Volleyball spielend – so kennen die Einheimischen „ihren“ Pater Sunoj John. (Der zweite Name ist übrigens der Vorname seines Vaters, wie es in Indien üblich ist).

Für alle Generationen war er nach Gottes Vorbild ein „guter Hirte“. So lautete das Thema des Gottesdienstes, den die indischen Geistlichen in ihrer Landessprache zelebrierten. Die Predigt sprach Pater Jaimon, ein langjähriger Freund von Kaplan Sunoj. Bürgermeister Christoph Böhm sagte wehmütig: „Pater Sunoj, wir hätten Sie gerne weiterhin als unseren Kaplan gehabt." Die Feier klang mit einem Empfang aus. Pater Sunoj durfte dabei viele liebe Worte und Glückwünsche entgegennehmen. Er dankte allen, vor allem aber Gott, Jesus und der Muttergottes Maria, die „seit meiner Kindheit an meiner Seite stehen“. (AZ)