Beschäftigte der Klinik Günzburg fordern höhere Löhne

Sie sind der öffentliche Dienst. Rund um die Uhr, 24 Stunden, sieben Tage die Woche, halten sie alles am Laufen: auf dem Amt, in der Sparkasse, auf dem Wasser, auf den Straßen, in den Parks und auf Friedhöfen oder am Flughafen. Sie arbeiten mit den Kleinsten und mit den Ältesten, ob in Krankheit oder Not. So lautet der Wortlaut einer Petition, die am Dienstagnachmittag an Günzburgs Oberbürgermeister Gerhard Jauernig übergeben wurde.

Eine Delegation der Günzburger Klinik-Angestellten hatte eine Unterschriftensammlung vorbereitet, die Petition wird von 283 Personen unterstützt, was mehr als 50 Prozent der betroffenen Klinik-Beschäftigten sind. Sie wenden sich an Jauernig als Mitglied im Verwaltungsrat der Kliniken Günzburg-Krumbach und wegen seiner Verbindungen im Kommunalen Arbeitgeberverband.

Günzburg: Klinik-Angestellte fordern acht Prozent mehr Lohn

Die Beschäftigten bekräftigen in ihrer Petition die Forderung nach einer deutlichen Lohn-Steigerung. Und sie verweisen auf die tragende Rolle der öffentlichen Betriebe für die Funktionsfähigkeit der Gesellschaft. Konkret fordert ver.di acht Prozent mehr Lohn, mindestens aber 350 Euro, für Auszubildende 200 Euro. Für Beschäftigte in besonders belastenden Tätigkeiten, wie Schichtarbeit, wird eine deutliche Erhöhung der Zuschläge gefordert.

Die Petition verweist auch auf zahlreiche unbesetzte Stellen im öffentlichen Dienst. Die von ver.di 2024 durchgeführte Arbeitszeitbefragung mit über 200.000 Teilnehmenden hat gezeigt: zwei Drittel der Befragten fühlen sich nach der Arbeit leer, ausgebrannt und können sich nicht mehr richtig erholen.

Peter Mößle, ver.di-Vertrauensmann der Kreiskliniken, fordert: „Die Arbeitsbedingungen müssen attraktiver werden, etwa durch mehr Lohn oder mehr Urlaub. Die geburtenstarken Jahrgänge scheiden nach und nach aus. Wir müssen jetzt aktiv werden und gegensteuern.“ Win Windisch, ver.di Sekretär bei ver.di Augsburg, sagt außerdem, die finanzielle Lage der Kommunen müsse wieder deutlich verbessert werden. „Daran sind nicht die Beschäftigten schuld.“ (AZ)