Streit an der Tankstelle: Mann stiehlt Bier und AdBlue

In einer Tankstelle in der Augsburger Straße in Günzburg kam es am Freitagabend zu einem Streit und einem kuriosen Diebstahl. Wie die Polizei mitteilt, wollte ein bislang unbekannter Kunde Pfandflaschen abgeben. Die 29-jährige Mitarbeiterin machte den Mann darauf aufmerksam, dass die Tankstelle nur bestimmte Flaschen annimmt. Daraufhin kam es zu einer verbalen Auseinandersetzung, in deren Verlauf der Mann die Mitarbeiterin bedrohte.

Der Mann verließ daraufhin den Laden, nahm sich im Außenbereich einen Kanister AdBlue und betrat die Tankstelle erneut. Dort nahm er sich noch einen Sixpack Bier und verließ anschließend das Tankstellengelände, ohne die Ware zu bezahlen. Die Ermittlungen zum bislang unbekannten Täter dauern an. (AZ)