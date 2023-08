Der RFV Jettingen feiert ein Fest der Reiter

Plus Zum Auftakt der Turniertage sind am 5./6. August 2023 die Dressur-Asse eingeladen. Ihnen und allen Fans bietet der Verein erstmals eine besondere Attraktion.

Der RFV Jettingen fühlt sich bereit für den herausragenden Termin in seinem Jahreskalender. Und die Turniertage bieten 2023 auch eine wirklich beachtenswerte Neuerung.

Als Höhepunkt der Dressur-Wettbewerbe wird erstmals eine Prüfung der schweren Klasse ausgetragen. Ansonsten bleibt alles beim wohl geordneten Alten: Das erste Wochenende der Reitertage gehört erneut den Dressur-Assen (5./6. August), das zweite den Spring-Fachleuten (12./13. August).