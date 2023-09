Pferdesport

vor 35 Min.

Günzburg erlebt ein glanzvolles Fest des Reitsports

Plus Lokalmatadorin Brigitte Schnödt wird Dritte der schwäbischen Dressur-Meisterschaft. Nicht nur deshalb darf Turnier-Gastgeber RuFV Günzburg hoch zufrieden sein.

Von Jan Kubica Artikel anhören Shape

Längst hatte sich Brigitte Schnödt bei ihrem braven Feliciano bedankt, als sie aus dem Sattel stieg und für einen Moment innehielt, weil soeben die Wertung für ihre finale Vorstellung bei dieser schwäbischen Dressur-Meisterschaft durchgegeben wurde. 69,76 Prozent gaben die drei Richter der Lokalmatadorin für ihren Vortrag beim St. Georg Special – eine Wertung, die der Günzburgerin einen spontanen Juchzer entlockte: „Persönliche Bestleistung!“ Viel mehr musste sie gar nicht sagen, es war ihre persönliche Krönung einer tollen Saison mit dem elfjährigen Württemberger Wallach. Dass es zu Platz zwei in dieser schweren Dressur reichen würde und zu Bronze in der Gesamtwertung der Bezirksmeisterschaft, für die insgesamt drei S*-Prüfungen zählten, wusste die versierte Reiterin da noch gar nicht. Beide Nachrichten werden ihr den Rückblick auf die herrlichen Günzburger Reitertage zusätzlich versüßen.

44 Bilder Die schönsten Bilder vom Reitturnier des RuFV Günzburg Foto: Ernst Mayer

Es war ein Herbstturnier zum Zungenschnalzen. Drei Tage Kaiserwetter; selbst langjährige Begleiter der Veranstaltung konnten sich kaum an eine derartige Ballung von Spätsommertagen erinnern. Und die gut 50 ehrenamtlich Helfenden des gastgebenden RuFV Günzburg sowie Vereinschef Thomas Lang hatten sich diese tollen äußeren Umstände auch verdient. Es war so etwas wie der äußere Rahmen zur inneren Aufbruchstimmung, die den ganzen Verein durchzieht, seit in Sachen Pachtvertrag für die Gesamtanlage Planungssicherheit besteht.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen