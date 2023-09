Philipp Weishaupt aus Jettingen EM-Vierter mit dem deutschen Team

Deutschland lag bei der EM auf Gold-Kurs, am Ende wurde es Platz vier. Springreiter Philipp Weishaupt aus Jettingen hat aber noch eine Medaillenchance.

Ein einziges Mal fiel die Stange. Am Ende wurde es gar nur Rang vier für die deutsche Springreiter-Equipe, die bei der Europameisterschaft in Mailand nach zwei von drei Wertungen noch geführt hatte. An Philipp Weishaupt lag das trotz seines Fehlers im zweiten Umlauf des Nationenpreises nicht. In den beiden Prüfungen davor waren der 38-Jährige aus Jettingen und der erst neunjährige Westfalen-Wallach Zineday überragend aufgetreten, hatten Deutschland überhaupt erst auf Gold-Kurs gebracht und lagen zu diesem Zeitpunkt in der Einzelwertung auf Rang zwei.

Am dritten Hindernis passierte es

In der Team-Entscheidung am Nachmittag des 1. September 2023 musste der 490 Meter lange Parcours mit 13 Hindernissen bis 1,60 Meter Höhe in einer Zeit von 74 Sekunden bewältigt werden. Am dritten Hindernis passierte es. Es sah so aus, als sei Weishaupt einen Tick zu nah an den Steilsprung herangeritten. Wie auch immer: Ein vorderer Huf von Zineday touchierte die oberste Stange, ein hinterer Huf nahm gleich noch eine mit. Bei diesen vier Fehlerpunkten blieb es, weil Weishaupt gerade so innerhalb der erlaubten Zeit blieb.

Sein Abwurf wäre normalerweise auch gar nicht tragisch gewesen, wenn, ja wenn die anderen deutschen Reiter in Mailand auf ähnlichem Niveau geritten wären. Gerrit Nieberg (Sendenhorst) auf Ben kassierte in den beiden ersten Wertungen das Streichergebnis der Equipe und bereits vor dem zweiten Umlauf des Nationenpreises sorgte Marcus Ehning (Borken) für Ernüchterung im schwarz-rot-goldenen Lager: „Irgendwas“ sei bei Stargold nicht in Ordnung, sagte er nach dem Aufwärmprogramm und zog das Pferd zurück. Damit war der Bonus bereits aufgezehrt, jeder weitere Fehler würde gnadenlos in die Wertung einfließen.

Jana Wargers häuft acht Fehlerpunkte an

Nach Weishaupts Auftritt lagen die Deutschen dennoch auf Platz zwei, eine Medaille blieb in Reichweite. Aber Jana Wargers und der 14-jährige Holsteiner Wallach Limbridge häuften acht Fehlerpunkte an, Deutschland fiel auf Rang fünf zurück.

Hoffnung keimte, als Martin Fuchs als Schlussreiter der Schweiz zwei Stangen purzeln ließ. Damit waren die Schweden (am Ende 9,51 Strafpunkte) schon vor ihrem Schlusspaar durch, Irland (18,00) lag fix auf Rang zwei – und Deutschland war mit hier noch 21,31 Punkten Dritter, als Nieberg in den Parcours startete. Doch erneut blieben der 30-Jährige und der zwölfjährige Westfalen-Wallach nicht fehlerfrei. Ein Abwurf reichte, das Team fiel mit 25,31 Strafpunkten auf Rang vier zurück und Außenseiter Österreich (22,77) bejubelte unverhofft Bronze.

Weishaupt besitzt immerhin noch eine messbare Chance auf eine Einzel-Medaille. Mit 4,31 Punkten liegt er vor dem Finale der besten 25 Paare auf Rang sechs. Es führt der Schwede Jens Fredricson, der auf dem zwölfjährigen Wallach Markan Cosmopolit bislang drei glatte Nuller hinlegte. Ebenfalls noch keinen Abwurf, aber Zeitfehler gesammelt haben vier weitere Paare. Auf Rang zwei liegen aktuell der Schweizer Steve Guerdat und Dynamix de Belheme (0,43), Dritte sind der Ire Michael Duffy und Cinca (2,18).

Auch Christian Kukuk im Einzel-Finale

Die weiteren deutschen EM-Akteure, unter ihnen auch der als Einzelreiter startende Christian Kukuk (Riesenbeck) und Mumbai, waren auf der Mission Gold früh aus dem Rennen. Immerhin ist Kukuk (6,04) als Neunter in der Entscheidung dabei – Mini-Aussichten auf Bronze inklusive. Auch Wargers, die mit 10,28 Strafpunkten auf Position 21 liegt, ist startberechtigt.

Das Finale im geschichtsträchtigen San Siro findet am Sonntag, 3. September, ab 12 Uhr statt.