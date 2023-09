Philipp Weishaupt aus Jettingen jubelt über EM-Silber

Im Einzel-Finale der Springreiter-EM bleibt Philipp Weishaupt aus Jettingen auf Zineday ganz cool und spielt seine herausragenden Fähigkeiten aus.

Als es darauf ankam, blieb Philipp Weishaupt total cool. Der 38-jährige Springreiter aus Jettingen vertraute einfach auf seine Qualitäten und auf die Talente des erst neunjährigen Westfalen-Wallachs Zineday. Und dann sprangen die beiden, nein, sie flogen fehlerfrei über alle Hindernisse, die da vor ihnen aufragten. Am Ende der Europameisterschaft in Mailand glänzte die Silbermedaille auf Weishaupts Brust. Es ist der bislang herausragende Erfolg seiner international so großartigen Laufbahn.

Ein einziges Mal fiel eine Stange

Der zweite Umlauf im Einzel-Finale war der fünfte Wertungsdurchgang innerhalb von fünf Tagen. Ein einziges Mal, während der Entscheidung im Nationenpreis, hatte Zineday nicht ganz die Konzentration im Absprung gefunden und war mit einem Huf an die Stange geraten, die prompt auf den Boden fiel. Platz sechs bedeutete das vor dem Finale der besten 25 Einzel-Reiter dieser Titelkämpfe, damit war Weishaupt der bestplatzierte Teilnehmer unter jenen Startern, die Springfehler gesammelt hatten.

Ein Nervenmonster

Aber der 38-Jährige ist ein Nervenmonster und baute mit der Kampfansage „Es ist noch nicht vorbei“ vor dem Endlauf gehörig Druck auf die Konkurrenten auf. Es wirkte. Schon der erste Umlauf am Sonntag wirbelte das Klassement gehörig durcheinander. Als erstes Paar der sechs Führenden (gestartet wurde in umgekehrter Reihenfolge) präsentierten sich Weishaupt und Zineday wieder in der Verfassung der ersten italienischen Tage, als alles scheinbar mühelos klappte. Elegant absolvierten die beiden die 15 Sprünge, hielten ihre aus den Teamwertungen mitgebrachten 4,31 Fehlerpunkte und führten.

Dabei blieb es eine ganze Zeit lang. Selbst über den zuvor auf Rang drei liegenden Iren Michael Duffy und die Holsteiner Schimmelstute Cinca hinaus. Zwei Stangen purzelten, das Paar flog weit aus den Medaillenrängen. Erst der Schweizer Steve Guerdat behielt die Nerven, setzte sich durch eine tadellose Vorstellung mit der zehnjährigen Stute Dynamix de Belheme auf Platz eins. Der Druck lastete nun auf Jens Fredricsson, der zusammen mit Markan Cosmopolit die ganze Woche noch keinen Abwurf verzeichnet hatte. Jetzt aber schon. Urplötzlich lag der Schwede nur noch auf Rang zwei, lediglich einen Wimpernschlag vor Weishaupt, der unverhofft die Bronzemedaille zum Greifen nah hatte.

Christian Kukuk verpasst den finalen Durchgang

Da wurde es beinahe schon zur Randnotiz, dass das zweite deutsche Paar in der Entscheidung, Christian Kukuk und Mumbai, von Position neun aus zurückfiel und den Showdown der besten zwölf verpasste.

Um die Medaillen ging es schließlich auf einem 410 Meter langen Parcours, über den zwölf Sprünge bis 1,60 Meter Höhe verteilt waren. 62 Sekunden betrug die erlaubte Zeit. Und wie bereits in allen zuvor gestellten Aufgaben war auch dieser Parcours im altehrwürdigen, vor der EM top renovierten San Siro hoch und breit und technisch schwer. Zufalls-Sieger gebaren diese Titelkämpfe jedenfalls nicht.

Vater Josef Weishaupt ist dabei

Als drittletzter Profi ging Weishaupt in die Wimpernschlag-Entscheidung. Und wieder einmal bestach er durch seine naturgegebene Fähigkeit, sich auf den Punkt zu konzentrieren und durch die hohe Kunst, seinem Pferd die Angst vor großen Hindernissen zu nehmen. Der stolze Vater Josef Weishaupt, während der Europameisterschaft Augenzeuge in Mailand, sagte hinterher: „Er hat einfach durch konstant gutes Reitern und ein sehr gutes Pferd überzeugt.“

Am Ende blieb es bei den 4,31 Fehlerpunkten und Weishaupt präsentierte sich in dieser Sekunde bereits überglücklich. Die Medaille war ihm jetzt nicht mehr zu nehmen. Doch welche Farbe würde sie am Ende haben? Könnte tatsächlich noch mehr drin sein als Bronze?

Genau so kam es. Jens Fredriscson patzte nach einer herausragenden, von Mannschafts-Gold gekrönten Woche auch jetzt. Wieder warf er eine Stange ab, landete letztlich nur auf Rang fünf.

Steve Guerdat holt Gold

Dann kam Steve Guerdat. Als Einzige hatten er und Dynamix de Belheme über die komplette EM hinweg jegliche Springfehler vermieden. Weil es dabei blieb, erntete der Schweizer mit 0,43 Strafpunkten aus dem Eröffnungs-Zeitspringen Gold. Bronze ergatterte überraschend der Franzose Julien Epaillard, der auf der Zehnjährigen Dubai du Cedre mit 4,61 Punkten in Ziel kam.