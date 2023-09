Vor der Dressur-Bezirksmeisterschaft: Günzburger Reiter in Aufbruchstimmung

Plus Der RuFV Günzburg hat bei den Dressur-Titelkämpfen ein heißes Eisen im Feuer. Bald sollen auch die Springreiter wieder tolle Bedingungen vor Ort vorfinden.

Für den ausrichtenden Verein ist es eine große Ehre, für die Pferdesport-Fans in der Region eine seltene Gelegenheit: Das Gelände des RuFV Günzburg ist in den nächsten Tagen Schauplatz der schwäbischen Dressurmeisterschaften. Im Rahmen des Herbstturniers werden deshalb von Freitag, 15., bis Sonntag, 17. September, drei Prüfungen der schweren Klasse ausgeritten. Doch nicht nur die Vorfreude auf diese Titelkämpfe sorgt für heitere Mienen bei den rührigen Gastgebern um ihren Vorsitzenden Thomas Lang.

Der hat aktuell zum ersten Mal seit einer Ewigkeit Planungssicherheit für den Verein. Ein erst vor wenigen Wochen ausgehandelter Pachtvertrag mit dem Bezirk Schwaben beinhaltet nämlich die Zusage, dass der RuFV mindestens für die kommenden zehn Jahre auf seiner Anlage bleiben darf. Die befindet sich auf dem BKH-Gelände und war lange Zeit Gegenstand teils verbissen geführter Meinungsverschiedenheiten gewesen.