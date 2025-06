Mit Kittel, Herz und Hingabe: Warum diese Günzburgerin auch nach der Rente arbeitet

Für viele ist der Ruhestand das lang ersehnte Ziel: ausschlafen, reisen, sich treiben lassen. Für Marianne Strauß aus Günzburg war er nur ein neuer Anfang. Obwohl sie seit über sechs Jahren offiziell in Rente ist, steht sie mit 72 Jahren noch immer im Dienst – mit Kittel, Herz und Hingabe. Nicht, weil sie muss. Sondern weil sie will. Und weil sie zeigen will: Das Leben hört mit der Pension nicht auf. Ganz im Gegenteil – manchmal fängt es da erst richtig an.

